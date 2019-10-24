Встигнути на іспит! Видовищні паркур-трюки в одному з найстаріших університетів України!

Олександр Тітаренко, спортсмен Red Bull та один із найкращих представників у світі фрірану, знову привернув до себе увагу! Цього разу проклавши неймовірний фріран-маршрут повз коридори та аудиторії одного з найстаріших та, однозначно, найкрасивішого університету України!

Чернівецький університет ще не бачив таких студентів! Але, як відомо, студенти здатні на все, якщо йдеться про екзамен та страх його пропустити.

Олександр Тітаренко, спортсмен Red Bull показав трюки у Чернівцях Red Bull

Сюжет відео демонструє знайому студентам ситуацію, коли до екзамену залишається лише 5 хвилин, та ще й залікова книжка у когось іншого! Тому герою доводиться прокладати свій маршрут у вкрай екстремальний спосіб, використовуючи сходи, стіни, вікна та все, що трапиться на шляху.

Олександр Тітаренко, спортсмен Red Bull показав трюки у Чернівцях Red Bull

Олександр Тітаренко, спортсмен Red Bull показав трюки у Чернівцях Red Bull

Сальто, фліпи, стрибки через перешкоди – чи вдасться герою Олександра Тітаренка таки встигнути на екзамен? Дивіться у захопливому динамічному відео!

Чернівецький Університет імені Юрія Федьковича розташований у величному комплексі, спорудженому у 1864-1882 рр. за проєктом відомого чеського архітектора Йосифа Главки. Сьогодні в Університеті функціонує 2 інститути (Інститут біології, хімії та біоресурсів та Інститут фізико-технічних і комп'ютерних наук), а також 12 факультетів. 28 червня 2011 року ЮНЕСКО включило Центральний корпус університету до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Олександр Тітаренко, спортсмен Red Bull показав трюки у Чернівцях Red Bull

Олександр Тітаренко, спортсмен Red Bull показав трюки у Чернівецькому університеті Red Bull

"Чернівецький університет – дуже красивий, незвичайний, великий! Я таких ніколи не бачив. Найбільше запам'яталося, коли під кінець проєкту я почав знімати пранки, і коли я заліз у вікно аудиторії, де проходила пара, – реакція здивованих людей мені дуже сподобалась! Проєкт зацікавив своєю ідеєю, однак були і складнощі – в межах університету було не так багато перешкод і не завжди вдавалося придумати цікаві трюки. Дуже сподобалась робота продакшн-команди, яка займалася зйомкою і постановкою, де відбуватимуться трюки" – ділиться враженнями про проєкт Олександр Тітаренко.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!