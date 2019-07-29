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Врятували орхідеї: маніяк викрав відому спортсменку

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Австрійська велосипедистка та тріатлоністка Наталі Бірлі дивом уникла смерті від рук маніяка, який викрав її під час одного з тренувань. Інцидент стався на півдні Австрії в місті Кюмберг.

Спортсменка їхала на велосипеді, коли в неї влетів фургон - Наталі впала з велосипеда і зламала руку. Водій замість того, щоб допомогти велосипедистці, почав бити її палицею, зв'язав скотчем і запхав за заднє сидіння свого авто. Через сильний біль від отриманих травм тріатлоністка втратила свідомість.

Наталі Бірлі

Наталі Бірлі

Дівчина прийшла до тями вже в будинку у викрадача. Вона була оголена і прив'язана до стільця скотчем. За словами самої Бірлі, маніяк говорив, що відпустить її, якщо вона виконає всі необхідні вимоги. Чоловік всіляко знущався над своєю жертвою - навіть намагався задушити спортсменку і втопити її у ванній.

Коли Наталі зрозуміла, що ніхто не зможе їй допомогти, вирішила діяти самостійно. Вона зважилася заговорити з викрадачем і потрапила в точку - вона похвалила його орхідеї.

"Раптово злочинець став милим зі мною. Він пояснив, що працює садівником. І про всі поневіряння свого життя - про смерть батька, після якої мати стала алкоголічкою і про дівчину, яка його зрадила", - розповіла пізніше Наталі в інтерв'ю Kronen Zeitung.

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Зрештою, викрадач розв'язав її, підвіз прямо до будинку і навіть не забув про велосипед. Саме завдяки GPS-трекера, який був встановлений на велосипеді, поліція змогла відстежити злочинця і заарештувати його. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи причетний 33-річний чоловік, який страждає від психіатричних проблем, до інших викрадень.

Наталі Бірлі

Наталі Бірлі

Gol.bg

"Спасибі всім, хто відправився на мої пошуки. Все одно ви не змогли б знайти мене. Я була збита, побита, схоплена і захована в маленькому будинку далеко від дороги. Це було як в поганому кіно. Слава богу, що я змогла звільнитися і непогано себе почуваю, якщо не брати до уваги зламаної руки і пошкодженої голови", - написала спортсменка на своїй сторінці в фейсбуці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відомого футболіста збірної Нігерії викрали матір.

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Австрія
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