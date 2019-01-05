Вперше за чверть століття: Україна встановила історичне досягнення у волейболі

Чоловіча збірна України з волейболу успішно подолала кваліфікацію чемпіонату Європи-2019 і достроково пробилася у фінальну частину змагань.

Вперше з 1997 року наша країна буде представлена чоловічою та жіночою національними командами на континентальній першості.

Українські волейболісти здобули п'ять перемог в п'яти зустрічах і в статусі беззаперечного лідера кваліфікувалися на першість континенту. У домашньому матчі ПС "Юність" в Запоріжжі наші волейболісти обіграли Македонію 25:19, 28:26, 23:25 25:23.

Збірна України з волейболу Федерація волейболу України

У заключному матчі кваліфікації українці поборються зі швейцарцями на виїзді, однак цей поєдинок для нашої команди вже нічого не вирішує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські волейболістки вибороли право представляти країну на чемпіонаті Європи-2019. Перемога над гостями з Чорногорії з рахунком 3:0 гарантувала нашим спортсменкам друге місце у відбірковій групі.

Незважаючи на запеклу боротьбу, українкам вистачило трьох сетів, щоб здолати своїх суперниць у матчі 5 січня з рахунком 25:22, 25:21, 25:21.