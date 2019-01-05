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Вперше за чверть століття: Україна встановила історичне досягнення у волейболі

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Чоловіча збірна України з волейболу успішно подолала кваліфікацію чемпіонату Європи-2019 і достроково пробилася у фінальну частину змагань.

Вперше з 1997 року наша країна буде представлена чоловічою та жіночою національними командами на континентальній першості.

Українські волейболісти здобули п'ять перемог в п'яти зустрічах і в статусі беззаперечного лідера кваліфікувалися на першість континенту. У домашньому матчі ПС "Юність" в Запоріжжі наші волейболісти обіграли Македонію 25:19, 28:26, 23:25 25:23.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

Федерація волейболу України

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У заключному матчі кваліфікації українці поборються зі швейцарцями на виїзді, однак цей поєдинок для нашої команди вже нічого не вирішує.

Вперше за чверть століття: Україна встановила історичне досягнення у волейболі

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські волейболістки вибороли право представляти країну на чемпіонаті Європи-2019. Перемога над гостями з Чорногорії з рахунком 3:0 гарантувала нашим спортсменкам друге місце у відбірковій групі.

Незважаючи на запеклу боротьбу, українкам вистачило трьох сетів, щоб здолати своїх суперниць у матчі 5 січня з рахунком 25:22, 25:21, 25:21.

Читайте всі новини по темі "Волейбол" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Волейболчемпіонат Європи з волейболу
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Тег
збірна України з волейболу
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