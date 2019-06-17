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Вперше за 10 років: Україна вийшла на ЧЄ з гандболу

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Чоловіча збірна України з гандболу вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2020. Це буде перший великий турнір для національної команди з 2010 року.

Збірна Сергія Бебешка пробилася на Євро, потрапивши до числа чотирьох кращих команд, які зайняли треті місця в своїх відбіркових групах, повідомляє XSPORT.

Перед останнім туром українці посідали друге місце у 8-й відбірковій групі, але опустилися на третю позицію, програвши на виїзді Чорногорії 21:27.

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збірна України з гандболу

збірна України з гандболу

facebook.com/sportsfotografy

Проте очок, завойованих в минулих матчах, вистачило, щоб кваліфікуватися на Євро через рейтинг третіх місць. Також з 8-ї групи до фінальної частини вийшли Данія (1 місце) та Чорногорія (2 місце).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу стала чемпіоном Європи серед слабозорих.

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збірна України з гандболу
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Маклауд Конрад
Маклауд Конрад
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