Вперше в історії: збірна України з синхронного плавання стала чемпіоном світу

Збірна України з синхронного плавання у південнокорейському місті Кванджу вперше у своїй історії завоювала золото чемпіонату світу з водних видів спорту.

Наші спортсменки стали кращими у новому виді програми – хайлайті, який вперше був включений у програму світової першості. У впертій боротьбі наші синхроністки випередили спортсменок Італії та Іспанії.

Підсумкова таблиця першості

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Хайлайти – дисципліна синхронного плавання, в якій виступають 10 спортсменок. За дві хвилини, які триває виступ, він має включати мінімум чотири обов'язкових типи акробатичних елементів, за складністю і чистотою виконання яких і визначається переможець. Нова дисципліна увійшла у програму синхронного плавання за підсумками технічного конгресу Міжнародної федерації плавання у 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оприлюднила заключний рейтинг сили жіночих національних збірних напередодні старту чемпіонату Європи. Україна піднялася у ньому на восьму сходинку.

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