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Вперше в історії: збірна України з синхронного плавання стала чемпіоном світу

18.3т Читати матеріал російською

Збірна України з синхронного плавання у південнокорейському місті Кванджу вперше у своїй історії завоювала золото чемпіонату світу з водних видів спорту.

Наші спортсменки стали кращими у новому виді програми – хайлайті, який вперше був включений у програму світової першості. У впертій боротьбі наші синхроністки випередили спортсменок Італії та Іспанії.

Підсумкова таблиця першості

Підсумкова таблиця першості

Новини
Перемога збірної України викликала істерику в Росії

Хайлайти – дисципліна синхронного плавання, в якій виступають 10 спортсменок. За дві хвилини, які триває виступ, він має включати мінімум чотири обов'язкових типи акробатичних елементів, за складністю і чистотою виконання яких і визначається переможець. Нова дисципліна увійшла у програму синхронного плавання за підсумками технічного конгресу Міжнародної федерації плавання у 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оприлюднила заключний рейтинг сили жіночих національних збірних напередодні старту чемпіонату Європи. Україна піднялася у ньому на восьму сходинку.

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Аносов Александр
Аносов Александр
это потому что россия и китай в этом виде не выступает
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Аносов Александр, настолько убогие эти россия и Китай
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Кор Павел
Кор Павел
Красавицы молодцы! Но автор ошибается, Россия не истерит, мы свое в следующем году возьмем
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CARGO 100
CARGO 100
Ну молодцы ...
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