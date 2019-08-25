Вперше в історії! Боєць ММА встановив унікальний рекорд

Ізраїльський боєць змішаних бойових мистецтв (MMA) Авів Ґазан переміг білоруса Едуарда Муравицького на турнірі Bellator 225 за 11 секунд, встановивши історичний рекорд промоушена.

Першим же рухом Ґазан виконав вузол ноги - прийом з бразильського джиу-джитсу, який складається з скручування п'яти опонента. Бій став найкоротшим в історії промоушена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному поєдинку Bellator 225 російський боєць Сергій Харитонов нокаутував американця Метта Мітріона в другому раунді. Росіянин завдав супернику аперкот і вдарив його коліном в щелепу.

В андеркарті цього бою український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) переміг 30-річного американця Девіда Рікелза (21-6-0, США).

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