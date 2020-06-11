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11 червня • оновлено в 16:05
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Волейболістка збірної України Олександра Міленко перейшла в російський клуб

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Українська волейболістка Олександра Міленко, яка протягом чотирьох останніх років виступала за тернопільську "Галичанку", перейшла в російський клуб "Сєвєрянка" з Череповця.

Як повідомляє офіційний сайт команди, 20-річна спортсменка народилася в Білій Церкві, де й почала займатися волейболом у віці восьми років. Міленко грала в складі юнацької збірної України у 2013-2016 роках і взяла участь у Всесвітній універсіаді в Неаполі, яка відбулася в 2019 році.

Волейболістка збірної України перейшла в російський клуб

Instagram Олександри Міленко

Захищаючи кольори "Галичанки", волейболістка завоювала бронзові медалі чемпіонату України 2017/18, тричі виходила у фінал Кубка і тричі грала в Суперкубку. Її визнали найкращою догравальницею чемпіонату України в сезоні 2017/18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російську команду "Астраханочка" перейшла гандболістка збірної України Ірина Стельмах.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Волейбол
Тег
збірна України з волейболу
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