Волейболістка збірної України перейшла в російський клуб

Українська волейболістка Олександра Міленко, яка протягом чотирьох останніх років виступала за тернопільську "Галичанку", перейшла в російський клуб "Сєвєрянка" з Череповця.

Як повідомляє офіційний сайт команди, 20-річна спортсменка народилася в Білій Церкві, де й почала займатися волейболом у віці восьми років. Міленко грала в складі юнацької збірної України у 2013-2016 роках і взяла участь у Всесвітній універсіаді в Неаполі, яка відбулася в 2019 році.

Instagram Олександри Міленко

Захищаючи кольори "Галичанки", волейболістка завоювала бронзові медалі чемпіонату України 2017/18, тричі виходила у фінал Кубка і тричі грала в Суперкубку. Її визнали найкращою догравальницею чемпіонату України в сезоні 2017/18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російську команду "Астраханочка" перейшла гандболістка збірної України Ірина Стельмах.

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