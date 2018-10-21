Віце-чемпіонку світу вигнали зі збірної за правду про Росію

Російську віце-чемпіонку молодіжного чемпіонату світу 2018 року з бобслею Поліну Назарук відсторонили від тренувань і відбору на Кубок світу. Формально - через пост в Instagram, в якому вона розкрила всю правду про справи в російській команді.

Як пояснила Назарук, у виданого їй бобу була крива задня вісь. Вона хотіла, або щоб це виправили, або щоб їй дали другий боб. Однак у неї забрали несправну техніку і нічого не стали видавати замість, фактично заборонивши тренуватися.

Поліна Назарук Instagram

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"На дровах ... Знову і знову. Що за хрень? Ненавиджу це лай**о. Ласкаво просимо в нашу команду. Я не можу отримати інший боб, тому що це я ... Відмінно, президент! Дуже вас люблю", - спортсменка по- англійськи висловила невдоволення своїм спортивним інвентарем, звертаючись до президента федерації бобслею і скелетону Росії Олександра Зубкова.

Пізніше спортсменка видалила розгорнутий пост з описом проблеми з соціальної мережі, проте її відсторонили на наступний день.

"14 жовтня у нас був вихідний, мене відсторонили в той день. 15-е, 16-е, 17-е - три днi я вже не катаюся. Намагаюся вирішити питання з регіоном, катаюся, можна сказати, за свій рахунок. Мені Москва дає техніку. Я тренування збірної не пропускаю, адже це моя робота. Хоч вони мене і усунули, це все на словах, ніякого документального підтвердження цьому немає. У тренерів просто є особисті спортсмени, яких, напевно, цікавіше просувати, ніж мене. Таких в збірній - майже половина ", - цитує Назарук Чемпіонат .

Поліна Назарук Instagram

Також вона зазначила, що несправедливе ставлення до себе почуває не перший день. В інтерв'ю після відсторонення вона розповіла, що в жовтні минулого року виграла відбір, але не потрапила в команду, тому що була "занадто молода і недосвідчена". Весь сезон вона каталася або за свій рахунок, або за рахунок регіону, що, втім, не завадило їй в підсумку завоювати "срібло" на чемпіонаті світу.

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