Віце-чемпіон світу помер у 26 років після тренування в США

Срібний призер чемпіонату світу з плавання 2012 року представник Гонконгу Кеннет То помер у віці 26 років в США.

Кеннет То Instagram

Як повідомляє Swim Swam, плавцю стало погано в роздягальні після тренування у Флориді, і він був доставлений в лікарню, де лікарі зафіксували його смерть.

То виступав за збірні Австралії та Гонконгу. Крім "срібла" ЧС на короткій воді, в його активі друге місце в комбінованій естафеті 4х100 метрів на світовій першості 2013 року, шість медалей Юнацьких Ігор - 2010 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня стало відомо про смерть ще однієї плавчині. Триразова олімпійська чемпіонка Андреа Поллак померла на 58-му році життя.

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