"Випив, побився, в тюрму": Ємельяненко відповів на тролінг

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко їдко відповів бійцеві Магомеду Ісмаїлову, який потролив його за арешт після п'яного дебошу в Анапі.

Ємельяненко-молодший, який провів у в'язниці сім діб, вимагає не лізти в його життя.

"Я тут почув, що Мага Ісмаїлов на просторах Інтернету дуже багато всього зайвого наговорив. Мага, слухай, це моє життя, я романтик. Випив, побився, в тюрму. Ти давай не розслабляйся. У мене все життя на цьому будується, ти не думай, що я зараз заїхав і ти тепер чемпіон. Та ні. Я саме так і живу. Це вам, "правильним", не відомий цей спосіб життя. Тренуйся, готуйся, бити тебе буду з обох рук! Удачі", – сказав Олександр у відеозверненні, яке опублікував в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 лютого Олександр Ємельяненко був помічений в неадекватному стані біля однієї з лікарень.

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