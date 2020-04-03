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3 квітня • оновлено в 21:28
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"Він навіть не подумав": Хабіба висміяли в Росії за відмову від UFC 249

1.4т
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Відомий російський коментатор Василь Уткін зізнався, що став гірше ставитися до бійця Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедова.

Журналіст висміяв чемпіона легкої ваги через те, що той не зміг пояснити свою відмову виходити на бій проти американця Тоні Фергюсона.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Хабіб та його сім'я визначають свої ризики, в тому числі і ризики здоров'я. Вони поширюються не тільки на бій, але й на ризики карантину, на що завгодно. Людина в своєму праві. Але ж можна пояснювати свої дії нормально. Хабіб про це навіть не подумав. Я став гірше думати про Нурмагомедова внаслідок всієї цієї історії", – цитує Уткіна Sports.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін жорстко пройшовся по найкращому футболісту Росії Артему Дзюбі, розповівши про його витівки на початку кар'єри.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особи
Василь Уткін Хабiб Нурмагомедов
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пpидурок уткин это не "в России высмеяли"
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