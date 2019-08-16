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"Він божевільний!" Хабіб розніс Конора за інцидент в пабі

1.4т Читати матеріал російською

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов вважає, що колишній чемпіон Конор МакГрегор повинен сісти до в'язниці після того, як напав на літнього чоловіка в пабі.

Інцидент стався 6 квітня в пабі Marble Arch Pub в Дубліні. Ірландський боєць купив в пабі віскі і став всіх пригощати. Однак один з відвідувачів кілька разів відмовився від алкоголю. МакГрегор завдав удар по незнайомцю, після чого моментально втік.

"Це дійсно дуже погано. Навіть якщо літня людина вдарить тебе по обличчю 10 раз, ти не можеш їй відповісти. Ми повинні поважати людей похилого віку. Думаю, Конора повинні посадити до в'язниці. Він повинен задуматися про те, що сталося. Сьогодні він б'є старого, а що буде завтра?", – сказав Хабіб, чиї слова наводить TMZ Sports.

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Нагадаємо, що 6 жовтня 2018 року Хабіб переміг Макгрегора задушливим прийомом і захистив чемпіонський пояс в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конор Макгрегор принизив дружину Хабіба.

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Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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филипп филипыч
филипп филипыч
это позор какой то...
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