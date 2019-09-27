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28 вересня • оновлено в 18:46
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Відсторонення Росії від Олімпіади: МОК дав коментар

5.9т Читати матеріал російською

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про позицію організації щодо можливого відсторонення Росії від Олімпіади в Токіо.

Відсторонення Росії від Олімпіади: МОК дав коментар

Бах наголосив, що МОК не обговорював із Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) нові санкції щодо Олімпійського комітету Росії (ОКР). Глава МОК додав, що з 2018 року такі справи повинні розглядатися в WADA і Спортивному арбітражному суді (CAS).

"ОКР уже поніс покарання за те, що трапилося під час зимових Ігор у Сочі в 2014 році. Тепер ми стикаємося з новою ситуацією, з новим інцидентом, який трапився після Ігор у Сочі. Необхідний свіжий погляд на цю проблему", – заявив функціонер в інтерв'ю ТАСС.

Експерти WADA виявили невідповідність між даними московської антидопінгової лабораторії і відомостями інформаторів. 22 вересня стало відомо, що від російської сторони зажадали надати пояснення протягом трьох тижнів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA в вересні 2018 року поновив повноправний статус РУСАДА, який російське агентство втратило в листопаді 2015 року.

У січні 2019-го WADA повідомило, що експерти отримали нові дані з бази Московської антидопінгової лабораторії. Зазначалося, що проби 298 росіян викликали підозри.

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Теми
Олімпіади-2020 МОК допінговий скандал
Особа
Томас Бах
Тег
WADA
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Ложь и фальсификации - основные «скрепы» кремлевских ордынцев.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Не сомневаюсь, что Россию ещё лет 10 будут отстранять от Олимпиады. Причина не в моче, а в том, что она не желает ложится под Америку. Ничего не будет: ни лёгкой атлетики, ни биатлона, ещё что-то испортят. Но с другой стороны, игра в долгую, поэтому через 30-40 лет про это никто не вспомнит.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Мартененко Сергей, такие как ты в 2014 году говорили про разорванную в клочья Россию и её неминуемый крах уже завтра. Конечно, и тогда, и сейчас мы вам смеёмся в лицо и считаем тупыми селянами, не доросшими до политики. Иди на панщину, собирай урожай.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Николаев Олег,роССия,столько существовать не будет.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ОПЯТЬ ПУТЯ МОЧУ ПОДМЕНИЛ
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