Відсторонення Росії від Олімпіади: МОК дав коментар

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про позицію організації щодо можливого відсторонення Росії від Олімпіади в Токіо.

Бах наголосив, що МОК не обговорював із Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) нові санкції щодо Олімпійського комітету Росії (ОКР). Глава МОК додав, що з 2018 року такі справи повинні розглядатися в WADA і Спортивному арбітражному суді (CAS).

"ОКР уже поніс покарання за те, що трапилося під час зимових Ігор у Сочі в 2014 році. Тепер ми стикаємося з новою ситуацією, з новим інцидентом, який трапився після Ігор у Сочі. Необхідний свіжий погляд на цю проблему", – заявив функціонер в інтерв'ю ТАСС.

Експерти WADA виявили невідповідність між даними московської антидопінгової лабораторії і відомостями інформаторів. 22 вересня стало відомо, що від російської сторони зажадали надати пояснення протягом трьох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA в вересні 2018 року поновив повноправний статус РУСАДА, який російське агентство втратило в листопаді 2015 року.

У січні 2019-го WADA повідомило, що експерти отримали нові дані з бази Московської антидопінгової лабораторії. Зазначалося, що проби 298 росіян викликали підозри.

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