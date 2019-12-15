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15 грудня • оновлено в 19:46
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Відомий російський боєць ММА задушив суперника "гільйотиною" - відеофакт

2.1т
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Російський боєць змішаного стилю (ММА) Олександр Шлеменко переміг американця Девіда Бранча в головному бою турніру RCC 7.

Американець володів перевагою впродовж першого раунду, але в кінцівці відрізка Шлеменко провів задушливий прийом "гільйотина". 38-річний Бранч був змушений здатися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Анатолій Токов добув важку перемогу в Bellator. Токов кілька разів потряс супротивника ударами руками, після чого зловив на "гільйотину".

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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