Російський боєць змішаного стилю (ММА) Олександр Шлеменко переміг американця Девіда Бранча в головному бою турніру RCC 7.
Американець володів перевагою впродовж першого раунду, але в кінцівці відрізка Шлеменко провів задушливий прийом "гільйотина". 38-річний Бранч був змушений здатися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Анатолій Токов добув важку перемогу в Bellator. Токов кілька разів потряс супротивника ударами руками, після чого зловив на "гільйотину".
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