Відомий російські фігуристи втекли в Білорусь

Російські фігуристи Костянтин Мілюков і Вікторія Сафонова змiнили спортивне громадянство і з наступного сезону почнуть виступати за збірну Білорусії.

Першим стартом для спортсменів за нову команду стане виступ на літньому Кубку Білоруського союзу ковзанярів, повідомляється на сайті БСК.

Там же планується виступ спортивної пари Вікторія Яценко – Данило Паркман, які раніше представляли Росію, але в 2018 році перейшли в команду Білорусі.

25-річний Мілюков є переможцем і призером російських та міжнародних змагань. У сезоні-2018/19 виграв 1-й етап Кубка Росії. На чемпіонаті Росії посів 6-е місце.

Вікторія Сафонова

16-річна Сафонова в минулому сезоні перемогла на турнірі Ice Star в Мінську (по юніорам), брала участь в етапах Кубка Росії по КМС і відібрали на першість Росії серед юніорів, де зайняла 8-е місце.

25-річний Мілюков в минулому сезоні-2018/19 виграв перший етап Кубка Росії і зайняв шосте місце на чемпіонаті країни. 16-річна Сафонова здобула перемогу на турнірі Ice Star в Мінську серед юніорів, брала участь в етапах Кубка Росії і відібралась на чемпіонат Росії серед юніорів, де посіла восьме місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська фігуристка Анастасія Шаботова, що прославилася після скандальної заяви про допінг, на міжнародних змаганнях виступатиме за Україну.

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