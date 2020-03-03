Головна Новини
3 березня • оновлено в 22:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Відомий кікбоксер переміг кривавим нокаутом, розламавши ніс суперникові

3.6т
Читати матеріал російською

Відомий туніський кікбоксер Юсрі Белграуі виграв яскравим нокаутом на турнірі Glory 75 в нідерландському Утрехті.

Трехраундовий бій проти представника Німеччини Якоба штиб завершився достроково. У другому раунді 27-річного Юсрі вдався забійний удар коліном, який розламав ніс німцеві.

Через відкритого перелому кров заливала кинувся, і судді не дозволили продовжувати поєдинок, присудивши перемогу Белграуі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою цього вечора український кікбоксер Сергій Адамчук (11-7, 0 КО) програв Петчпонамрунгу Кіатмукао (Таїланд) і не зміг стати чемпіоном світу в напівлегкій вазі.

5-раундовий бій 29-річного уродженця Кривого Рогу на турнірі Glory 75, що проходив в нідерландському Утрехті, завершився одноголосним рішенням суддів – 49:45.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Місце
Нідерланди Утрехт
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Тема российской "агрессии" так и не раскрыта! ))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Ставка матча
все ставки
Ольга Данилович
VS
Патриция Тиг
Победа Патриции Тиг с форой в -2,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Анна Блинкова
Победа Кэти Бултер с форой в +3,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Катерина Синякова
VS
Сачия Виккери
Победа Катерины Синяковой с форой в -4,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Каролин Гарсия
VS
Исалин Бонавантюр
Победа Исалин Бонавантюр с форой в +2,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Анна Шмидлова
VS
Мария Боузкова
Победа Марии Боузковой с форой в -2,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Ван Яфань
VS
Астра Шарма
Победа Ван Яфань со счетом 2:0
1.90 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Миннесоты с нулевой форой
1.69 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Виннипега с нулевой форой
1.61 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Бостон Брюинз
Победа Тампы с нулевой форой
1.80 Сделать ставку
Нью-Йорк Рейнджерс
VS
Сент-Луис Блюз
Победа Сент-Луиса с нулевой форой
1.71 Сделать ставку