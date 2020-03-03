Відомий кікбоксер переміг кривавим нокаутом, розламавши ніс суперникові

Відомий туніський кікбоксер Юсрі Белграуі виграв яскравим нокаутом на турнірі Glory 75 в нідерландському Утрехті.

Трехраундовий бій проти представника Німеччини Якоба штиб завершився достроково. У другому раунді 27-річного Юсрі вдався забійний удар коліном, який розламав ніс німцеві.

Через відкритого перелому кров заливала кинувся, і судді не дозволили продовжувати поєдинок, присудивши перемогу Белграуі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою цього вечора український кікбоксер Сергій Адамчук (11-7, 0 КО) програв Петчпонамрунгу Кіатмукао (Таїланд) і не зміг стати чемпіоном світу в напівлегкій вазі.

5-раундовий бій 29-річного уродженця Кривого Рогу на турнірі Glory 75, що проходив в нідерландському Утрехті, завершився одноголосним рішенням суддів – 49:45.

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