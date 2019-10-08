Відомий чемпіон помер після бою ММА в Росії

Узбекистанський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Бекзод Нурматов помер через три дні після поєдинку з росіянином Бесланом Ісаєвим на турнірі, який відбувся у Грозному (Росія).

Бекзод Нурматов ТАСС

Як повідомляє ТАСС, Нурматов програв росіянину роздільним рішенням суддів. 27-річний боєць переніс інсульт і був доправлений в лікарню, проте лікарі не змогли врятувати його життя.

Нурматов почав професійну кар'єру у грудні 2016 року. Спортсмен був чемпіоном світу і володарем Кубка світу з рукопашного бою. За свою професійну кар'єру Нурматов провів 13 поєдинків, в яких здобув 11 перемог і зазнав дві поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ще один відомий боксер помер після важких травм.

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