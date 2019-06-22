Відомий боєць MMA показав прапор Росії і був покараний

Російський боєць змішаних єдиноборств MMA Артем Лобов потрапив в неприємну ситуацію на церемонії зважування перед турніром з кулачних боїв Bare Knuckle FC 6.

Після закінчення процедури американець Пол Маліньяджі покинув сцену, а його суперник почав розгортати прапори Росії та Ірландії. Це не сподобалося команді Маліньяджі, представники якої в якийсь момент спробували вирвати у нього з рук обидва стяга.

Артему довелося відступити. Охороні вдалося розтягнути сторони і запобігти конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць змішаного стилю (ММА) В'ячеслав Дацик поступився в своєму першому бою після виходу з в'язниці, програвши блогеру Артему Тарасову, який важить на 70 кг менше.

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