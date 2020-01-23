Відома українська чемпіонка жорстко покарана за застосування допінгу

Українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка виступає в стрибках у висоту, дискваліфікована за вживання допінгу. Термін дискваліфікації – 19 місяців.

Катерина Табашник НОК України

У допінг-пробі української спортсменки був виявлений заборонений препарат гідрохлортіазид. Про це повідомив Антикорупційний легкоатлетичний орган Athletics Integrity Unit.

Всі результати Катерини Табашник, починаючи з 28 березня 2019 року, були анульовані. Саме з цього дня відраховується термін дискваліфікації. На рішення можна подати апеляцію.

Особистий рекорд Катерини дорівнює 1,96 метра. У 2013 році вона виграла чемпіонат Європи серед юніорів. Також Табашник зайняла 4-е місце на чемпіонаті Європи-2019 в закритих приміщеннях, а на чемпіонаті Європи-2018 була 5-ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) винесло новий вердикт щодо Росії.

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