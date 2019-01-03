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Дворазова чемпіонка світу трагічно померла у 37 років

8.6тЧитати матеріал російською

Дворазова чемпіонка світу з ковзанярського спорту Паулін ван Детеком померла на 38-му році життя. Останні місяці відома голландка боролася з раком легень.

Паулін ван Детеком

Паулін ван Детеком

nu sport

Як повідомляє місцевий телеканал NOS онкологічне захворювання у спортсменки було діагностоване влітку 2018 року. У неї залишилися чоловік і однорічна дочка.

Паулін ван Детеком (лiворуч)

Паулін ван Детеком (лiворуч)

Паулін ван Детеком (праворуч)

Паулін ван Детеком (праворуч)

Паулін ставала чемпіонкою світу 2008 року у класичному багатоборстві та чемпіонкою світу 2008 року у командній гонці. Завойовувала медалі чемпіонатів світу та Європи. Найуспішніший відрізок у кар'єрі припав на 2007-2009 роки.

Після завершення спортивної кар'єри ван Дейтеком, яка стала матір'ю у 2017 році, пішла працювати коментатором у NOS.

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Читайте всі новини по темі "ковзанярський спорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ковзанярський спорт
Місце
Нідерланди
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