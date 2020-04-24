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24 квітня • оновлено в 20:12
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Відбувся в Україні: у мережі згадали дебют Хабіба в ММА – відео бою

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Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов не зміг повернутися в октагон 18 квітня.

Боєць повинен був виступити в головній події вечора UFC 249 і битися з американцем Тоні Фергюсоном. Однак бій між ними було в п'ятий раз скасовано – на цей раз через пандемію коронавірусу. Тепер Хабіб не виступатиме до серпня, так як у мусульман почався священний місяць Рамадан, що істотно впливає на підготовку спортсменів.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

Instagram Хабіба Нурмагомедова

Російська редакція телеканалу "Євроспорт" вирішила з цієї причини нагадати дебютний бій Нурмагомедова у змішаних єдиноборствах. Він відбувся 13 вересня 2008 року в Полтаві в рамках CSFU: Champions League. Хабіб бився з Вусалом Байрамовим з Азербайджану, якого впевнено переміг задушливим прийомом. При цьому після поразки Байрамова приводили до тями, щоб він відновив подих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Дмитро Кузнєцов записав відео, в якому принизливо відгукнувся про Хабіба Нурмагомедова.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Україна Полтава
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