"Від нас чекають!" У Росії заговорили про бойкот ОІ-2020: що сталося

Організатори Олімпійських ігор 2020 року в Токіо включили чотири острови Південних Курил в межі Японії на мапі, яка демонструє маршрут олімпійського вогню на території країни.

Так в префектуру Хоккайдо включені Кунашір, Шікотан, Ітуруп і Хабомаї, приналежність яких Токіо оскаржує у Росії. У коментарі Sport24 російська олімпійська чемпіонка Світлана Журова не виключила бойкоту РФ Ігор в Токіо.

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Олімпіади-2020 Global Look Press

"Складно сказати, це помилка чи провокація. Впевнена, що в цій ситуації потрібно розбиратися нашому Міністерству закордонних справ і МОК. Не думаю, що МОК потрібні міжнародні скандали перед Олімпіадою. Може, від нас чекають якоїсь реакції, що спортсмени повинні бойкотувати Ігри", – заявила нині депутат Держдуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив Росію до участі в Олімпіади-2020, незважаючи на гучні допінгові скандали.

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