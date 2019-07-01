Президент Росії Володимир Путін піддався тролінгу в мережі після того, як побував на закритті Європейських ігор, яке пройшло напередодні в Мінську.

Глава Кремля потрапив на церемонію нагородження українського боксер Олександра Хижняка. Після вручення медалей Путіну довелося встати під час виконання гімну України.

кадр з відео

Користувачі інтернету так само звернули увагу на охоронця президента РФ, який стояв в приміщенні з парасолькою. "В охоронця парасолька. Броньована, напевно", "А для чого парасолька в закритому приміщенні?", "Від г**на закриватися", "Великокаліберна парасолька", "Це не просто парасолька. За допомогою парасольки вони спілкуються, типу мову жестів, руку поставити, підніме, там свої таємні посилання", – пишуть в коментарях під відео на сторінці YouTube-канала російського мовника ТВ "Центр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, борець Жан Беленюк після своєї перемоги в фіналі Європейських ігор запалив зал виконанням гопак з українським прапором.

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