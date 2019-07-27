"Ви - частина команди "Україна": Климпуш-Цинцадзе відкрила рекордний відбір "Ігор нескорених"

У Києві сьогодні розпочався фінальний етап спортивних тестувань в рамках відбору збірної України на Ігри нескорених, які відбудуться в наступному році в Гаазі (Нідерланди).

Цього року у випробуванні бере участь рекордна кількість українських учасників – 170 ветеранів та військовослужбовців.

Виступаючи перед спортсменами, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, кандидат в народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила: "Ви є частиною вeликої команди Україна － і на полі бою, і в спортивних змаганнях".

Міністр у справах ветеранів, кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, вітаючи потужну українську команду Нескорених, написала на своїй сторінці у мережі Facebook: "Удачі всім, хто бере участь. Ви вже переможці!". У Міністерстві наголошують, що стратeгічна мета Ігор Нескорених － повeрнути вeтeранів до мирного життя, дати шанс на відновлення і подальший рух вперед.

Як повідомили організатори Ігор Нескорених в Україні, цього року змінились критерії відбору за рекомендацією міжнародної Фундації Ігор Нескорених. Відтепер першорядними є не спортивні результати, а мотивації учасників та потенційний вплив участі в Іграх Нескорених на їхню реабілітацію після травм та поранень. Саме тому, окрім спортивних випробувань, на учасників очікує кілька етапів співбесід з представниками організаційного комітету — як на спортивних тестуваннях, так і на Національних Іграх.

Учасники минулорічних збірних долучилися для проекту в якості менторів та асистентів тренерів, і тепер підтримують та консультують спортсменів у ході випробувань та змагань.

Фінальна частина відбору відбудеться 8 вересня у Києві – тоді й буде визначений склад збірної України.

"Ігри нескорених" – це спортивні змагання для бійців, які зазнали травм. Започатковані у 2014 році британським Принцем Гаррі. Українська збірна вперше взяла участь в Іграх Нескорених у 2017 році в Торонто (Канада).

Благодійний Фонд Порошенка є партнером збірної України на Іграх Нескорених-2020, зокрема забезпечує підтримку національного відбору, підготовку та участь Національної збірної у фінальній частині змагань, які відбудуться у Гаазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , маріуполець Олександр білобокого влучив у гучний скандал на "Іграх нескорених".

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