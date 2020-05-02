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3 травня • оновлено в 23:21
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Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

8.5т
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Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв отримав велику порцію критики в мережі після того, як відмовився називати Росію винуватицею війни на Донбасі.

"Лицемір і скиглій. Але з ним давно все було зрозуміло. Чого він не може поїхати в Донецьк не зрозуміло, карантин заважає?", "А що тут говорити, якщо ти за 6 років війни так нічого не зрозумів?!", "Ну хоча б не "громадянська війна", і на тому спасибі", "Він гімнаст або гімнастка 7-річна, де він з 2014 року був? Та що ж за народ такий тупий", – не змогли стримати емоцій користувачі.

"Лицемір і скиглій": Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

(С) tribuna.com

"Лицемір і скиглій": Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

(С) tribuna.com

"Лицемір і скиглій": Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

(С) tribuna.com

"Лицемір і скиглій": Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

(С) tribuna.com

"Лицемір і скиглій": Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

(С) tribuna.com

"Лицемір і скиглій": Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

(С) tribuna.com

"Лицемір і скиглій": Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

(С) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Артем Кравець відмовився відповідати на питання по військового конфлікту на сході України. "Краще не виражатися, щоб не образити когось", – заявив футболіст.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олег Верняєв
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