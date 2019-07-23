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Величезний пеніс на "Тур де Франс" перетворили на сову

3.4т Читати матеріал російською

Робочі престижної велобагатоденки "Тур де Франс" виправили намальований на дорозі величезний пеніс пеніса на сову, повідомляє The Sun.

Зображення було на одному з маршрутів гонки, і організатори висловили занепокоєння тим, що може повторитися випадок 2016 року. Тоді в телевізійні репортажі потрапив кадр, коли велосипедисти проїжджають по асфальту із зображенням пеніса.

Тепер замість чоловічого статевого органу на трасі намальований нічний хижий птах.

Величезний пеніс на "Тур де Франс" перетворили на сову
Величезний пеніс на "Тур де Франс" перетворили на сову
Величезний пеніс на "Тур де Франс" перетворили на сову

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Тема
Тур де Франс
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Народ путина нарисовал, а его в сову....
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Dell Alex
Dell Alex
Огромный пенис превращается.. превращается... в свой стародавний образ - в "Обоз" ))))))))))))) Который трусливо и стыдливо трет комменты )))))))))))) Потому что промежность не чиста )))))))))
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