Величезний пеніс на "Тур де Франс" перетворили на сову

Робочі престижної велобагатоденки "Тур де Франс" виправили намальований на дорозі величезний пеніс пеніса на сову, повідомляє The Sun.

Зображення було на одному з маршрутів гонки, і організатори висловили занепокоєння тим, що може повторитися випадок 2016 року. Тоді в телевізійні репортажі потрапив кадр, коли велосипедисти проїжджають по асфальту із зображенням пеніса.

Тепер замість чоловічого статевого органу на трасі намальований нічний хижий птах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що французький велогонщик BMX Валентен Ануй здійснив стрибок над пелотоном "Тур де Франс" під час десятого етапу змагань.

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