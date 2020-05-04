"Вбити коней": в Німеччині заговорили про радикальні заходи через коронавірус

Німецькі школи верхової їзди переживають вкрай непрості часи через пандемію коронавірусу. Якщо ситуація не покращиться, їм доведеться вбити деяких коней, щоб скоротити витрати.

"У деяких школах верхової їзди борги досягли суми в 10 тисяч євро. Ці гроші потрібні для годування коней. В послабленні карантинних заходів зацікавлені всі школи верхової їзди, поскільки в іншому випадку їм доведеться вбити деяких коней", – цитує слова президента асоціації кінного спорту в місті Бремен Андреаса Врума видання Equnews.

Школи верхової їзди в Німеччині переживають непрості часи MixSport

Landessportbund Bremen (LSB), якою керує Врум, об'єднує 430 спортивних клубів та 50 спортивних асоціацій. Організація налічує близько 160 тисяч учасників.

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