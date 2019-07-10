В Італії чемпіон світу врятував людину

Дворазовий чемпіон світу з плавання італієць Філіппо Маньїна врятував потопаючого чоловіка в море недалеко від острова Сардинія.

Як повідомляє британська газета The Independent, на одному з пляжів рятувальники почули крики про допомогу, Маньїна виявився ближче до потопаючої людині і встиг допливти до нього раніше. До прибуття рятувальників, він утримував його голову над водою. Після, потерпілого доставили в лікарню.

Філіппо Маньїна

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"Я просто зробив те, що повинен був. Чоловік був у біді. Він сильно злякався і наковтався води. Коли я доплив до нього, він не міг навіть говорити, ми поклали його на надувний матрац, на якому неподалік плавали відпочиваючі", – розповів чемпіон журналістам.

Маньїні виграв бронзову медаль в естафеті 4 по 200 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх в Афінах. Також він є дворазовим чемпіоном світу на дистанції 100 метрів вільним стилем (2005, 2007).

Як повідомляв OBOZREVATEL, реакція футболіста збірної Польщі Міхала Паздані врятувала від травм журналістку, яка брала у нього інтерв'ю.

Під час бесіди в одному з парків, на дівчину впала стійка з освітлювальним приладом. 30-річний уродженець Кракова встиг зреагувати на момент падіння і ударом ноги відкинув обладнання.

Журналістка не постраждала і, подякувавши спортсмена, продовжила інтерв'ю.

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