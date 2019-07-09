В Австралії під час гонки трапилася страшна пожежа - відео

В Австралії гонка серії V8 Superсars ледь не закінчилася трагедією через моторошної пожежі машини,яка. брала участь в змаганнях.

Під час піт-стопа для поповнення палива боліда пілота Ніка Перката, один з механіків припустився помилки і вилив частину пального на асфальт і ледь машина рушила її охопило полум'я.

Refuelling issues at the pit stop the trigger for the frightening fire at BJR. #VASC pic.twitter.com/ohDB5gVMm8 - Supercars (@supercars) 7 липня 2019 р.

Нік Перкат все ж намагався повернутися в гонку на палаючій машини, але його тут же повернули назад в бокси. Трохи пізніше він продовжив змагання, але зайняв в гонці лише 19-е місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мотогонщик Ден Нін загинув в аварії під час кваліфікаційної сесії до гонки Isle of Man Tourist Trophy.

Трагедія трапилася через 11 хвилин після початку сесії. На першому ж колі гонщик вилетів з траси і врізався в дерево, в результаті чого сталася пожежа. Мотоцикліст помер на місці.

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