В Австралії під час гонки трапилася страшна пожежа - відео

В Австралії гонка серії V8 Superсars ледь не закінчилася трагедією через моторошної пожежі машини,яка. брала участь в змаганнях.

Під час піт-стопа для поповнення палива боліда пілота Ніка Перката, один з механіків припустився помилки і вилив частину пального на асфальт і ледь машина рушила її охопило полум'я.

Refuelling issues at the pit stop the trigger for the frightening fire at BJR. #VASC pic.twitter.com/ohDB5gVMm8