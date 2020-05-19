Головна Новини
19 травня • оновлено в 10:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Усика та Ломаченка завалили критикою: спортивні підсумки 18 травня

3.4т
Читати матеріал російською

Боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку поставили невтішний діагноз, а президент "Динамо" Ігор Суркіс підтримав донецький "Шахтар".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 18 травня.

Крім того, Хабіб Нурмагомедов розповів про становище в Дагестані через коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

"Слабкі у розумовому жанрі": Кондратюк поставив діагноз Усику та Ломаченку

У Росії виникли проблеми з проведенням Євро-2020

"У труні бачили": українська ексчемпіонка назвала Усика та Ломаченка агентами Кремля

"Не викаблучуватися": Суркіс заявив про підтримку "Шахтаря"

"Неприпустимо": легенда українського спорту вказав на помилку Усика у сварці з Грицаєм

"Лікарні переповнені": Хабіб назвав жалюгідним становище в Дагестані через коронавірус

"Повинен думати, якщо патріот": Беленюк дав пораду українським спортсменам, натякнувши на Усика

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Ігор Суркіс Жан Беленюк Ігор Кондратюк Василь Ломаченко Богдан Грицай Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 876.

    Вилікувалися: 5632. Померли: 548.

  • У світі захворіли майже 4,9 млн осіб, загинули – понад 320 тисяч.

  • Рекорд за два місяці: в Італії добова кількість загиблих від COVID-19 впала нижче 100.

  • В Ізраїлі винайшли диво-маску, що дозволяє їсти і пити, не знімаючи її.

  • Море, річка або басейн: лікарка назвала найнебезпечнішу водойму для зараження COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Хайденхайм
VS
Вехен
Обе забьют
1.72 Сделать ставку
Нюрнберг
VS
Эрцгебирге
1х и обе забьют
2.09 Сделать ставку
Astralis
VS
Heroic
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку
Герта
VS
Унион
Победа Герты с форой (0)
1.71 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Белшина
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.78 Сделать ставку
Syman
VS
LDLC
Победа Syman с форой в -1,5 карт
1.95 Сделать ставку
Endpoint
VS
AVEZ
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку