Боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку поставили невтішний діагноз, а президент "Динамо" Ігор Суркіс підтримав донецький "Шахтар".
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Крім того, Хабіб Нурмагомедов розповів про становище в Дагестані через коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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