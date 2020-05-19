Боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку поставили невтішний діагноз, а президент "Динамо" Ігор Суркіс підтримав донецький "Шахтар".

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Крім того, Хабіб Нурмагомедов розповів про становище в Дагестані через коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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