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28 травня • оновлено в 21:12
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"Усі хвороби від нервів": Резцова заявила, що коронавірус не є небезпечним

2.3т
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Російська триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова заявила, що небезпека коронавiрусу дуже перебільшена.

Анфіса Резцова

Анфіса Резцова

"Люди похилого віку, яким 65+, взагалі бояться, їм постійно довбають, як все навколо небезпечно. На цьому грунті у них назовні вилазять всі болячки. І тут не стільки вірус небезпечний, скільки страх. Відомо, що всі хвороби від нервів", – розповіла Резцова в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Резцова розкритикувала карантин через пандемію коронавiрусу. Олімпійська чемпіонка порівняла громадян РФ з ув'язненими, так як людям забороняють виходити з дому.

Раніше Резцова влаштувала жорстку перепалку з відомим коментатором Дмитром Губерніевим через пандемію коронавiрусу в Росії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

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