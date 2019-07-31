Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Унікальний спортсмен трагічно помер у віці 34 років

2.9т Читати матеріал російською

Голландець Лоєк ван Міл, який з ростом 215 сантиметрів вважався найвищим професійним бейсболістом в історії, помер у віці 34 років.

Спортсмен помер через вісім місяців після нещасного випадку, в результаті якого він отримав страшну травму черепа з крововиливом в мозок. Бейсболіст послизнувся на каменях і впав, вдарившись головою. Інцидент стався в грудні минулого року під час пішого походу в Австралії, повідомляє Євроспорт.

Провівши добу без свідомості, Ван Міл був знайдений іншим туристом, який доставив його в госпіталь. Там у нього діагностували пошкодження черепної коробки, але виписали вже через кілька днів. До січня спортсмен повернувся в спорт і допоміг австралійському клубу "Брісбен Бендітс" завоювати четверте поспіль чемпіонство.

Лоєк повернувся в Нідерланди і недавно оголосив про завершення кар'єри. В даний момент місцева влада з'ясовує, чи є смерть спортсмена наслідком отриманої травми.

Новини
Помер легендарний олімпійський чемпіон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 1 червня унікальний іспанський футболіст Хосе Антоніо Рейес загинув в автомобільній катастрофі у віці 35 років.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
____-------------------------8888888888--------------------------------------------------------- _________________88888888888888 ________________8888888888888888 ________________8888888888888888 ________________8888888888888888 ________________8888888888888888 _________________88888888888888 _________________========== _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _________________88888888888888 _______888888____88888888888888____888888 _____8888888888__88888888888888__88888888888 ___8888888888888888888888888888888888888888888 _8888888888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888888888888 _8888888888888888888888888888888888888888888888 __8888888888888888888888888888888888888888888 ___88888888888888888888__888888888888888888 _____88888888888888888_____88888888888888 ________88888888888__________88888888888 ___________888888_______________888888
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel