Унікальний спортсмен трагічно помер у віці 34 років

Голландець Лоєк ван Міл, який з ростом 215 сантиметрів вважався найвищим професійним бейсболістом в історії, помер у віці 34 років.

Спортсмен помер через вісім місяців після нещасного випадку, в результаті якого він отримав страшну травму черепа з крововиливом в мозок. Бейсболіст послизнувся на каменях і впав, вдарившись головою. Інцидент стався в грудні минулого року під час пішого походу в Австралії, повідомляє Євроспорт.

Провівши добу без свідомості, Ван Міл був знайдений іншим туристом, який доставив його в госпіталь. Там у нього діагностували пошкодження черепної коробки, але виписали вже через кілька днів. До січня спортсмен повернувся в спорт і допоміг австралійському клубу "Брісбен Бендітс" завоювати четверте поспіль чемпіонство.

Vale Loek Van Mil. The Brisbane Bandits are in mourning tonight after learning of the death of Bandits pitcher Loek Van Mil in a fatal accident in Europe in the last 24 hours. Our love & condolences go out to all members of his family , his friends & the baseball community pic.twitter.com/nLAlUPJxoX