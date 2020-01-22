Головна Новини
22 січня • оновлено в 22:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Українці з рекордом завершили Юнацьку Олімпіаду

1.2т
Читати матеріал російською

Українські спортсмени здобули рекордну кількість нагород на III Юнацькій Олімпіаді, яка з 9 по 22 січня 2020 року проходила в швейцарській Лозанні.

"Бронза", яку в останній день змагань виборов у змаганнях з "біг-ейр" фрістайлістiв Орест Коваленко, стала четвертою медаллю для для представників збірної України.

В активі нашої збірної "золото" Володимира Трошкіна і "срібло" Дениса Паська у змаганнях змішаних команд із хокею 3Х3 серед юнаків, а також "бронза" яку здобула українська спортивна пара Софія Нестерова й Артем Даренський у змаганнях міжнародних команд із фігурного катання.

У загальномедальному заліку збірна України зайняла 33-е місце, оскільки в рейтинг країн не пішли нагороди інтернаціональних колективів.

М ім'я З З Б В
1 Россия Росія 10 11 8 29
2 Швейцария Швейцарія 10 6 8 24
3 Япония Японія 9 7 1 17
4 Швеция Швеція 6 4 7 17
5 Австрия Австрія 6 2 5 13
6 Германия Німеччина 5 7 6 18
7 Корея Корея 5 3 0 8
8 Норвегия Норвегія 4 2 3 9
9 Китай Китай 3 3 4 10
10 Франция Франція 2 5 5 12
11 США США 2 3 6 11
12 Италия Італія 2 3 3 8
13 Нидерланды Нідерланди 2 2 1 5
14 Румыния Румунія 2 0 0 2
15 Канада Канада 1 2 5 8
16 Латвия Латвія 1 2 2 5
17 Чехия Чехія 1 2 1 4
18 Финляндия Фінляндія 1 2 0 3
19 Испания Іспанія 1 1 3 5
20 Австралия Австралія 1 0 0 1
21 Бельгия Бельгія 1 0 0 1
22 Польша Польща 1 0 0 1
23 Эстония Естонія 1 0 0 1
24 Словения Словенія 0 2 0 2
25 Израиль Ізраїль 0 1 1 2
26 Словакия Словаччина 0 1 1 2
27 Великобритания Великобританія 0 1 0 1
28 Колумбия Колумбія 0 1 0 1
29 Белоруссия Білорусь 0 0 1 1
30 Грузия Грузія 0 0 1 1
31 Лихтенштейн Ліхтенштейн 0 0 1 1
32 Новая Зеландия Нова Зеландія 0 0 1 1
33 Украина Україна 0 0 1 1
Новини
Росіянка ледь не вбилася під час підготовки до відкриття юнацької Олімпіади

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому київський футбольний клуб "Динамо" встановив рекорд у Юнацькій лізі УЄФА.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Юнацька Олімпіада" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Юнацька Олімпіада
Місце
Швейцарія Лозанна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
10
16
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
Нa этом сайте легко нaйти крaсивую дeвушку для сeкса в своем городе uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Даже Латвия выше, позор!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
наша сборная по хоккею сегдня обыграла американцев в финальной игре 4 - 0...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги