Українці з рекордом завершили Юнацьку Олімпіаду

Українські спортсмени здобули рекордну кількість нагород на III Юнацькій Олімпіаді, яка з 9 по 22 січня 2020 року проходила в швейцарській Лозанні.
"Бронза", яку в останній день змагань виборов у змаганнях з "біг-ейр" фрістайлістiв Орест Коваленко, стала четвертою медаллю для для представників збірної України.
В активі нашої збірної "золото" Володимира Трошкіна і "срібло" Дениса Паська у змаганнях змішаних команд із хокею 3Х3 серед юнаків, а також "бронза" яку здобула українська спортивна пара Софія Нестерова й Артем Даренський у змаганнях міжнародних команд із фігурного катання.
У загальномедальному заліку збірна України зайняла 33-е місце, оскільки в рейтинг країн не пішли нагороди інтернаціональних колективів.
|М
|ім'я
|З
|З
|Б
|В
|1
|Росія
|10
|11
|8
|29
|2
|Швейцарія
|10
|6
|8
|24
|3
|Японія
|9
|7
|1
|17
|4
|Швеція
|6
|4
|7
|17
|5
|Австрія
|6
|2
|5
|13
|6
|Німеччина
|5
|7
|6
|18
|7
|Корея
|5
|3
|0
|8
|8
|Норвегія
|4
|2
|3
|9
|9
|Китай
|3
|3
|4
|10
|10
|Франція
|2
|5
|5
|12
|11
|США
|2
|3
|6
|11
|12
|Італія
|2
|3
|3
|8
|13
|Нідерланди
|2
|2
|1
|5
|14
|Румунія
|2
|0
|0
|2
|15
|Канада
|1
|2
|5
|8
|16
|Латвія
|1
|2
|2
|5
|17
|Чехія
|1
|2
|1
|4
|18
|Фінляндія
|1
|2
|0
|3
|19
|Іспанія
|1
|1
|3
|5
|20
|Австралія
|1
|0
|0
|1
|21
|Бельгія
|1
|0
|0
|1
|22
|Польща
|1
|0
|0
|1
|23
|Естонія
|1
|0
|0
|1
|24
|Словенія
|0
|2
|0
|2
|25
|Ізраїль
|0
|1
|1
|2
|26
|Словаччина
|0
|1
|1
|2
|27
|Великобританія
|0
|1
|0
|1
|28
|Колумбія
|0
|1
|0
|1
|29
|Білорусь
|0
|0
|1
|1
|30
|Грузія
|0
|0
|1
|1
|31
|Ліхтенштейн
|0
|0
|1
|1
|32
|Нова Зеландія
|0
|0
|1
|1
|33
|Україна
|0
|0
|1
|1
Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому київський футбольний клуб "Динамо" встановив рекорд у Юнацькій лізі УЄФА.
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