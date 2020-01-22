Українці з рекордом завершили Юнацьку Олімпіаду

Українські спортсмени здобули рекордну кількість нагород на III Юнацькій Олімпіаді, яка з 9 по 22 січня 2020 року проходила в швейцарській Лозанні.

"Бронза", яку в останній день змагань виборов у змаганнях з "біг-ейр" фрістайлістiв Орест Коваленко, стала четвертою медаллю для для представників збірної України.

В активі нашої збірної "золото" Володимира Трошкіна і "срібло" Дениса Паська у змаганнях змішаних команд із хокею 3Х3 серед юнаків, а також "бронза" яку здобула українська спортивна пара Софія Нестерова й Артем Даренський у змаганнях міжнародних команд із фігурного катання.

У загальномедальному заліку збірна України зайняла 33-е місце, оскільки в рейтинг країн не пішли нагороди інтернаціональних колективів.

М ім'я З З Б В 1 Росія 10 11 8 29 2 Швейцарія 10 6 8 24 3 Японія 9 7 1 17 4 Швеція 6 4 7 17 5 Австрія 6 2 5 13 6 Німеччина 5 7 6 18 7 Корея 5 3 0 8 8 Норвегія 4 2 3 9 9 Китай 3 3 4 10 10 Франція 2 5 5 12 11 США 2 3 6 11 12 Італія 2 3 3 8 13 Нідерланди 2 2 1 5 14 Румунія 2 0 0 2 15 Канада 1 2 5 8 16 Латвія 1 2 2 5 17 Чехія 1 2 1 4 18 Фінляндія 1 2 0 3 19 Іспанія 1 1 3 5 20 Австралія 1 0 0 1 21 Бельгія 1 0 0 1 22 Польща 1 0 0 1 23 Естонія 1 0 0 1 24 Словенія 0 2 0 2 25 Ізраїль 0 1 1 2 26 Словаччина 0 1 1 2 27 Великобританія 0 1 0 1 28 Колумбія 0 1 0 1 29 Білорусь 0 0 1 1 30 Грузія 0 0 1 1 31 Ліхтенштейн 0 0 1 1 32 Нова Зеландія 0 0 1 1 33 Україна 0 0 1 1

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