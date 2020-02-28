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28 лютого • оновлено в 13:06
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Українську чемпіонку Європи зловили на допінгу

3.6т
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Дворазова чемпіонка Європи українська легкоатлетка Наталія Прищепа (після заміжжя Кроль) провалила допінг-тест 23 лютого.

Як повідомляється на офіційному сайті Athletic Integrity Unit, який є одним із структурних підрозділів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), в крові нашої спортсменки знайшли заборонений препарат під назвою гідрохлортіазид. Прищепа відсторонена від усіх змагань до з'ясування обставин справи. Термін її дискваліфікації залишається невідомим.

Наталія Прищепа

Наталія Прищепа

Наталія Прищепа (Кроль) провалила допінг-тест 23 лютого

Наталія Прищепа (Кроль) провалила допінг-тест 23 лютого

На рахунку української бігунки дві перемоги на дистанції 800 метрів на чемпіонатах Європи в Амстердамі (2016) та Берліні (2018), а також командне "золото" у складі збірної на Європейських іграх у 2019 році в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка виступає в стрибках у висоту, була жорстко покарана за вживання допінгу, в її крові знайшли той же препарат, що і у Наталії Прищепи.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
допінговий скандал легка атлетика
Особа
Наталія Прищепа
Тег
WADA
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фил филька
фил филька
жду шутки про мельдоний от упоротых)) хотя не дождусь наверное. упоротые обычно сц ык ливые)
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