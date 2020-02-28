Українську чемпіонку Європи зловили на допінгу

Дворазова чемпіонка Європи українська легкоатлетка Наталія Прищепа (після заміжжя Кроль) провалила допінг-тест 23 лютого.
Як повідомляється на офіційному сайті Athletic Integrity Unit, який є одним із структурних підрозділів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), в крові нашої спортсменки знайшли заборонений препарат під назвою гідрохлортіазид. Прищепа відсторонена від усіх змагань до з'ясування обставин справи. Термін її дискваліфікації залишається невідомим.
Наталія Прищепа
Наталія Прищепа (Кроль) провалила допінг-тест 23 лютого
На рахунку української бігунки дві перемоги на дистанції 800 метрів на чемпіонатах Європи в Амстердамі (2016) та Берліні (2018), а також командне "золото" у складі збірної на Європейських іграх у 2019 році в Мінську.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка виступає в стрибках у висоту, була жорстко покарана за вживання допінгу, в її крові знайшли той же препарат, що і у Наталії Прищепи.
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