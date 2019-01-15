Український слід на гонках у Монако: розкрита таємниця папки "Справа №31"

Під час трансляції етапу Formula Renault Eurocup у Монако інженер команди Renault F1 Дейдрік Кайндс з'явився в кадрі з картонною папкою з написом "Справа №31".

Вболівальники помітили ситуацію під час трансляції та запостили кадри в Facebook.

"Нічого особливого, просто старт гонки Formula Renault Eurocup 2018 у Монако, Справа №31. Схоже, менеджер команди прямісінько з Печерського суду рвонув на гонку", - написав Олег Мульський на своїй сторінці.

Для того, щоб інші не запідозрили фотомонтаж, користувач додав відеопідтвердження.

Відео викликало великий резонанс і дійшло до самого Кайндса. Голландський фахівець розкрив таємницю походження папки.

"Привіт. Мене звуть Дейдрік, я голландський інженер, що живе в Києві. Якось я попросив мою дорогу дружину Юлію купити мені щось, щоб скласти свої папери, що вона і зробила. Ось як я почав користуватися папками "Справа №31", - написав Кайндс на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час п'ятого етапу ралі в Дакарі трапився жахливий інцидент. Екіпаж російської команди "КАМАЗ-майстер" втратив контроль і наїхав на одного з глядачів.

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