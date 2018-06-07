Зрадник України і шанувальник Путіна звинувачений в договірному матчі

Зрадник України російський шахіст Сергій Карякін підозрюється в договірному матчі.

Про це пише Чемпионат.com.

На думку чинного чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена, Карякін розіграв нічийну партію з азербайджанцем Шахріяром Мамедьяровим на супертурнірі в норвезькому Ставангері, свідомо домовившись про це з опонентом.

До слова, азербайджанський шахіст хороший друг Карякіна.

Перед заключним туром Карякін з трьома балами в активі йде на сьомому місці з десяти учасників.

Нагадаємо, в 2009 році уродженець Сімферополя прийняв російське громадянство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Серхій Карякін засвітився в ролику пропагандистського російського ТБ-каналу напередодні ЧС-2018.