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Зрадник України і шанувальник Путіна звинувачений в договірному матчі

1.8тЧитати новину російською

Зрадник України російський шахіст Сергій Карякін підозрюється в договірному матчі.

Про це пише Чемпионат.com.

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Показано справжнє обличчя Росії на ЧС-2018

На думку чинного чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена, Карякін розіграв нічийну партію з азербайджанцем Шахріяром Мамедьяровим на супертурнірі в норвезькому Ставангері, свідомо домовившись про це з опонентом.

До слова, азербайджанський шахіст хороший друг Карякіна.

Перед заключним туром Карякін з трьома балами в активі йде на сьомому місці з десяти учасників.

Нагадаємо, в 2009 році уродженець Сімферополя прийняв російське громадянство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Серхій Карякін засвітився в ролику пропагандистського російського ТБ-каналу напередодні ЧС-2018.

Особа
Сергій Карякін
Місце
Норвегія
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