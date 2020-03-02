Український шахіст оскандалився, зігравши за Росію

Одеський шахіст, гросмейстер Сергій Богданович в інтернет-матчі між Україною та Росією зіграв за російську команду.

Тренер з шахів Анатолій Бородавкін у себе в Facebook опублікував пост, в якому розповів про обставини цієї ситуації та прикріпив скріншот з поясненнями самого Богдановича. Гросмейстер заявив, що виступив за РФ, оскільки отримав за це грошову винагороду і хотів "віддати данину поваги" тим, хто його радо прийняв у Росії.

Сергій Богданович вікіпедія

Крім того, Богданович вважає, що Україні та РФ вже давно час "схаменутися і зупинити цю міжусобицю".

"Пропоную кожному українцю та кожному росіянину, хто це прочитає, надіслати в коментарі "обійми" на знак нашої вічної дружби та братерства", – написав одеський гросмейстер у себе в Facebook.

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