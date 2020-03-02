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2 березня • оновлено в 19:00
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Український шахіст оскандалився, зігравши за Росію

4.9т
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Одеський шахіст, гросмейстер Сергій Богданович в інтернет-матчі між Україною та Росією зіграв за російську команду.

Тренер з шахів Анатолій Бородавкін у себе в Facebook опублікував пост, в якому розповів про обставини цієї ситуації та прикріпив скріншот з поясненнями самого Богдановича. Гросмейстер заявив, що виступив за РФ, оскільки отримав за це грошову винагороду і хотів "віддати данину поваги" тим, хто його радо прийняв у Росії.

Сергій Богданович

Сергій Богданович

вікіпедія

Крім того, Богданович вважає, що Україні та РФ вже давно час "схаменутися і зупинити цю міжусобицю".

"Пропоную кожному українцю та кожному росіянину, хто це прочитає, надіслати в коментарі "обійми" на знак нашої вічної дружби та братерства", – написав одеський гросмейстер у себе в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч колишнього футболіста збірної України Андрія Вороніна на "Кубку легенд" у Москві закінчився скандалом.

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Тема
шахи
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Русское Быдлo - тут про таких идиотов, как вы пишут. Это насколько отyпело население паРРаши - шо среди миллионов рюзге идиотов не нашлось ни одного, играющего в шахматы? Пришлось этим паРРашным скотам покупать нашего.
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5
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Махал Махалыч, рагулек, давай на коленки вставай и начинай гoвнoм кидаться. На другое ты чубатое все равно не способно.
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0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Махал Махалыч, октябрь 2019 года- 370 тысяч ветеранов АТО !мало, надо что бы КАЖДЫЙ , кто может держать оружие и тыкать пальцев в клавиатуру ! Например Обозникам - всем ! Ветерана !Пусть бесплатно кастрируются и ездят в маршрутках- ведь например - Джонсон Саймон Ф , МахалМахйлович - - явно тронулся умом в боях с рашеншваене... СУГС!
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3
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Спасибо, пошел в Фейсбук.
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0
0
Пупырышкин Кузьма
Пупырышкин Кузьма
Ну конечно же люстрировать! Зачем какулям-рагулям шахматисты? Ии вращатели свиных хвостов нужны. Ганьба шахматистам!!! ;)
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7
6
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Махал Махалыч, а зачем ты yeбoк себе плюсики ставишь?) палишься очень смешно. До чего же вы чубатые тyпыe. Позор быть окpаинцем.
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1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пупырышкин Кузьма, новое дерьмо с паРРАши. Быдлo - тут про таких идиотов, как ты и пишут. Это насколько отyпело население паРРаши - шо среди миллионов рюзге идиотов не нашлось ни одного, играющего в шахматы? Пришлось этим паРРашным скотам покупать нашего.
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