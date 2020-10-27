Український плавець завоював "золото" на престижному турнірі в Угорщині

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
1,2 т.
Михайло Романчук

Відомий український плавець Михайло Романчук посів перше місце на найпрестижнішому клубному турнірі International Swimming League (ISL), третій тур якого відбувся в Будапешті.

Наш співвітчизник, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, подолав дистанцію в 400 метрів вільним стилем за 3:40:08, випередивши в боротьбі за "золото" росіянина Олександра Красних та японця Кацухіро Мацумото.

Романчук завоював "золото" на дистанції в 400 м вільним стилем

Відзначимо, що в другому турі ISL Романчук завоював "срібло" на тій же дистанції, поступившись першим місцем американцю Зейну Гроте.

Український плавець є дворазовим чемпіоном Європи, чемпіоном світу та Європи на короткій воді і двічі срібним призером на чемпіонатах світу 2017 і 2019 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Романчук став переможцем одного з етапів Кубка світу, встановивши світовий рекорд.

плаванняМихайло Романчук