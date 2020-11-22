Український плавець з рекордом Європи виграв престижний турнір

Українець Михайло Романчук взяв "золото" на турнірі з плавання International Swimming League (ISL), етап якого пройшов у Будапешті.

24-річний уродженець Рівного, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, подолав дистанцію 800 метрів вільним стилем за 7:25,73, встановивши рекорд Європи на короткій воді. Цей показник став рекордним для України, а також особистим рекордом Михайла.

Романчук більш ніж на три секунди перевершив попереднє досягнення, що належало французу Яннік Аньєлю (7:29,17) і протрималося вісім років.

Другим приплив Хенрік Крістіансен з Норвегії (7:25,78). Третє місце з часом 7:31,89. зайняв представник Австрії Фелікс Обек.

Світовий рекорд належить австралійцю Гранту Хакетту – 7:23,42.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня Романчук виграв "золото" третього етапу, подолавши дистанцію в 400 метрів вільним стилем за 3:40:08. Наш співвітчизник випередив росіянина Олександра Червоних і японця Кацухиро Мацумото.