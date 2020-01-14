Український плавець в драматичній боротьбі завоював медаль на престижному турнірі в Китаї

Український плавець Андрій Говоров завоював "срібло" на престижних змаганнях Серія чемпіонів FINA в Шеньчжені (Китай). Українець посів друге місце на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Андрій Говоров swimswam.com

Говоров на мізерний час – всього лише 0,02 секунди – відстав від переможця – бразильця Ніколаса Сантоса, який подолав 50-метрівку за 23,28 секунди. Результат українського плавця – 23,30. Третім виявився росіянин Олег Костін – 23,42 секунди.

Серія чемпіонів була заснована Міжнародною федерацією плавання в минулому сезоні. Другий етап змагань 2020 року відбудеться в Пекіні 18–19 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український плавець Михайло Романчук встановив світовий рекорд на дистанції 1,5 кілометра вільним стилем на етапі Кубка світу в Катарі.

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