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14 січня • оновлено в 19:39
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Український плавець в драматичній боротьбі завоював медаль на престижному турнірі в Китаї

1.2т
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Український плавець Андрій Говоров завоював "срібло" на престижних змаганнях Серія чемпіонів FINA в Шеньчжені (Китай). Українець посів друге місце на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Андрій Говоров

Андрій Говоров

swimswam.com

Говоров на мізерний час – всього лише 0,02 секунди – відстав від переможця – бразильця Ніколаса Сантоса, який подолав 50-метрівку за 23,28 секунди. Результат українського плавця – 23,30. Третім виявився росіянин Олег Костін – 23,42 секунди.

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Серія чемпіонів була заснована Міжнародною федерацією плавання в минулому сезоні. Другий етап змагань 2020 року відбудеться в Пекіні 18–19 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український плавець Михайло Романчук встановив світовий рекорд на дистанції 1,5 кілометра вільним стилем на етапі Кубка світу в Катарі.

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Автор
Денис Карпов
Тема
плавання
Особа
Андрій Говоров
Місце
Китай Шеньчжень
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