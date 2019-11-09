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9 листопада • оновлено в 16:11
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Український кікбоксер за 30 секунд переміг жахливим нокаутом

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Відомий український кікбоксер Артур Кишенко здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

32-річний багаторазовий чемпіон світу та Європи з тайського боксу серед любителів ефектно здолав суперника на одному з турнірів в Азії.

З перших секунд Кішенко виявився затиснутим в кут рингу, але убивчим ударом відправив опонента у важкий нокаут. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Непереможний боксер одним ударом відправив суперника у кошмарний нокаут: опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кішенко ефектно нокаутував росіянина Андрія Чіхоніна на престижному турнірі Kunlun Fight 68 в Китаї.

Поєдинок у ваговій категорії до 85 кг був головною подією бійцівського вечора.

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кікбоксинг
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