Український дзюдоїст завоював "срібло" Grand Slam

Український дзюдоїст Кеджау Н'ябалі вперше в кар'єрі завоював срібну медаль на турнірі престижної серії Grand Slam, який пройшов у німецькому Дюссельдорфі.

29-річний киянин в фіналі вагової категорії до 90 кг поступився Давлату Бобонову з Узбекистану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький дзюдоїст Тедді Рінер перервав феноменальну переможну серію iз 154 сутичок підряд.

Примітно, що сталося це перед рідними вболівальниками – на турнірі серії Grand Slam, який 8-9 лютого приймав Париж.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!