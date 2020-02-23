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23 лютого • оновлено в 23:17
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Український дзюдоїст завоював "срібло" Grand Slam

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Український дзюдоїст Кеджау Н'ябалі вперше в кар'єрі завоював срібну медаль на турнірі престижної серії Grand Slam, який пройшов у німецькому Дюссельдорфі.

29-річний киянин в фіналі вагової категорії до 90 кг поступився Давлату Бобонову з Узбекистану.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, французький дзюдоїст Тедді Рінер перервав феноменальну переможну серію iз 154 сутичок підряд.

Примітно, що сталося це перед рідними вболівальниками – на турнірі серії Grand Slam, який 8-9 лютого приймав Париж.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
дзюдо
Місце
Німеччина Дюссельдорф
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Какие-то фамилия украинские стали после май да на!
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