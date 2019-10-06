Український чемпіон світу створив грандіозну сенсацію в UFC - відеофакт

Чемпіон світу змішаних бойових мистецтв ( ММА ) за версією WWFC у важкій вазі Сергій Полярний Ведмідь Співак (10-1) здобув першу перемогу в Абсолютний бійцівський чемпіонаті (UFC).
На турнірі UFC 243, який пройшов в Мельбурні на "Marvel Stadium", 24-річний уродженець Кишинева, тривалий час виступав в Україні і вважає саме її своєю Батьківщиною, переміг місцевого бійця Тая Туйвасу.
Незважаючи на те, що перед боєм букмекери не вірили в Сергія, він здобув перемогу в другому раунді після розтину над бровою суперника і задушливого прийому.
Too much force for the Octagon! # UFC243 pic.twitter.com/1CuMInB8ny- UFC (@ufc) October 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні цього року Співак на турнірі UFC Fight Night 151 в Оттаві (Канада) за 50 секунд поступився 35-річному ветерану з США Уолту Харрису.
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