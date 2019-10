Український чемпіон світу створив грандіозну сенсацію в UFC - відеофакт

Чемпіон світу змішаних бойових мистецтв ( ММА ) за версією WWFC у важкій вазі Сергій Полярний Ведмідь Співак (10-1) здобув першу перемогу в Абсолютний бійцівський чемпіонаті (UFC).

На турнірі UFC 243, який пройшов в Мельбурні на "Marvel Stadium", 24-річний уродженець Кишинева, тривалий час виступав в Україні і вважає саме її своєю Батьківщиною, переміг місцевого бійця Тая Туйвасу.

Незважаючи на те, що перед боєм букмекери не вірили в Сергія, він здобув перемогу в другому раунді після розтину над бровою суперника і задушливого прийому.

Too much force for the Octagon! # UFC243 pic.twitter.com/1CuMInB8ny