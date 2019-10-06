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6 жовтня • оновлено в 17:53
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Український чемпіон світу створив грандіозну сенсацію в UFC - відеофакт

7.6т Читати матеріал російською

Чемпіон світу змішаних бойових мистецтв ( ММА ) за версією WWFC у важкій вазі Сергій Полярний Ведмідь Співак (10-1) здобув першу перемогу в Абсолютний бійцівський чемпіонаті (UFC).

На турнірі UFC 243, який пройшов в Мельбурні на "Marvel Stadium", 24-річний уродженець Кишинева, тривалий час виступав в Україні і вважає саме її своєю Батьківщиною, переміг місцевого бійця Тая Туйвасу.

Незважаючи на те, що перед боєм букмекери не вірили в Сергія, він здобув перемогу в другому раунді після розтину над бровою суперника і задушливого прийому.

Український чемпіон світу створив грандіозну сенсацію в UFC - відеофакт

Новини
Непереможний український боєць придушив суперника в Bellator

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні цього року Співак на турнірі UFC Fight Night 151 в Оттаві (Канада) за 50 секунд поступився 35-річному ветерану з США Уолту Харрису.

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Теми
MMA UFC
Особа
Сергій Співак
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Неучи селюковские . Кишинёв
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Нахрен тогда смотреть?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так он не украинец, он молдаванин
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кристина Стефанова, Выступать под флагом и гражданство- разные вещи,это как быть русским и иметь гражданство роиси.
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