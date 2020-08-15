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Український чемпіон отримав паспорт РФ, з радістю заявивши, що "відчуває себе росіянином"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,3 т.
Дмитро Пашіцкій отримав паспорт Росії

Дмитро Пашіцкій отримав паспорт Росії. ВК "Зеніт"

Український блокуючий пітерського волейбольного клубу "Зеніт" Дмитро Пашицький отримав паспорт Російської Федерації.

Пашицький народився в Києві, але ніколи за збірну України не грав. З трирічного віку він проживав в Латвії, а свою спортивну кар'єру почав в Естонії. На його рахунку титули чемпіона Естонії, Балтики і Росії.

"Я не раз говорив в інтерв'ю раніше, що відчуваю себе росіянином. Кілька днів тому прийняв присягу, а сьогодні отримую паспорт громадянина РФ. Звичайно, дуже радий цій події. Чи готовий я виступати за збірну Росії? Це було б справжньою казкою. Якщо раптом отримаю виклик – приїду в розташування національної команди на першим покликом", – розповів Пашицький в інтерв'ю пресслужбі ВК "Зеніт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, талановита українська гандболістка Дарина Стаценко проходить процедуру оформлення російського громадянства.

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