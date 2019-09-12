Український боксер переміг брутальним нокаутом: спортивні підсумки 11 вересня

Відомий український боксер муай-тай Євген Крамінський достроковою перемогою дебютував на знаменитому турнірі The Champion, а Хабіба Нурмагомедова жорстоко принизили.
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Крім того, стали відомі розклади для збірної України у відборі на Євро-2020 з футболу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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