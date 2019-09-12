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12 вересня • оновлено в 14:43
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Український боксер переміг брутальним нокаутом: спортивні підсумки 11 вересня

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Відомий український боксер муай-тай Євген Крамінський достроковою перемогою дебютував на знаменитому турнірі The Champion, а Хабіба Нурмагомедова жорстоко принизили.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 11 вересня.

Крім того, стали відомі розклади для збірної України у відборі на Євро-2020 з футболу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Особи
Міхаель Шумахер Хабiб Нурмагомедов Василь Ломаченко
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