Український боєць UFC після перемоги виклав фото з російським прапором

Український боєць змішаних єдиноборств Микита Крилов, днями переміг американця Джоні Уоккера на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії, сфотографувався з прапорами України і Росії.
"Поки немає часу пояснювати, але правда дякую всім", – написав Крилов в Instagram.
Микита Крилов – уродженець Красного Луча, що на Луганщині, який нині проживає і тренується в Москві. На рахунку 28-річного Крилова 27 перемог і 7 поразок в ММА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик знову відзначився проросійським висловлюванням.
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