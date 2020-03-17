Український боєць UFC після перемоги виклав фото з російським прапором

Український боєць змішаних єдиноборств Микита Крилов, днями переміг американця Джоні Уоккера на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії, сфотографувався з прапорами України і Росії.

"Поки немає часу пояснювати, але правда дякую всім", – написав Крилов в Instagram.

Микита Крилов – уродженець Красного Луча, що на Луганщині, який нині проживає і тренується в Москві. На рахунку 28-річного Крилова 27 перемог і 7 поразок в ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик знову відзначився проросійським висловлюванням.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!