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17 березня • оновлено в 13:53
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Український боєць UFC після перемоги виклав фото з російським прапором

1.8т
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Український боєць змішаних єдиноборств Микита Крилов, днями переміг американця Джоні Уоккера на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії, сфотографувався з прапорами України і Росії.

"Поки немає часу пояснювати, але правда дякую всім", – написав Крилов в Instagram.

Микита Крилов – уродженець Красного Луча, що на Луганщині, який нині проживає і тренується в Москві. На рахунку 28-річного Крилова 27 перемог і 7 поразок в ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик знову відзначився проросійським висловлюванням.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Особа
Микита Крилов
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо удивительного, мы один народ... западлюков просьба не беспокоиться...
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1
1
фил филька
фил филька
а что объяснять? украинцы и россияне - братья. а вот у россиян и украинцев есть общий враг - упорыши
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6
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