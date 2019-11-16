Український боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Роман Крикля став чемпіоном світу в напівважкій вазі.

Roman Kryklia is the inaugural #ONEChampionship light heavyweight kickboxing champion after defeating Tarik Khababez early in the second round! #AgeOfDragons #Kickboxing #WeAreONE pic.twitter.com/AO6EmXV7CR - Armaan Younis (@armaanyounis) November 16, 2019

На турнірі One Championship в Пекіні 28-річний уродженець Краснограда (Харківська область) ефектно розправився з чинним чемпіоном Тариком Хабезом з Марокко.

У другому раунді Крикля по-звірячому забив свого суперника, відправивши того кілька разів на канвас рингу. Після чергового нокдауну рефері зупинив бій, присудивши перемогу технічним нокаутом.

Роман Крикля One Championship

Роман Крикля One Championship

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада відомий український кікбоксер Артур Кишенко здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

32-річний багаторазовий чемпіон світу та Європи з тайського боксу серед любителів ефектно здолав суперника на одному з турнірів в Азії.

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