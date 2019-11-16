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16 листопада • оновлено в 18:02
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Український боєць ММА звірячим нокаутом став чемпіоном світу

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Український боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Роман Крикля став чемпіоном світу в напівважкій вазі.

На турнірі One Championship в Пекіні 28-річний уродженець Краснограда (Харківська область) ефектно розправився з чинним чемпіоном Тариком Хабезом з Марокко.

У другому раунді Крикля по-звірячому забив свого суперника, відправивши того кілька разів на канвас рингу. Після чергового нокдауну рефері зупинив бій, присудивши перемогу технічним нокаутом.

Роман Крикля

Роман Крикля

One Championship

Роман Крикля

Роман Крикля

One Championship

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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