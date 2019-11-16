Український боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Роман Крикля став чемпіоном світу в напівважкій вазі.
Roman Kryklia is the inaugural #ONEChampionship light heavyweight kickboxing champion after defeating Tarik Khababez early in the second round! #AgeOfDragons #Kickboxing #WeAreONE pic.twitter.com/AO6EmXV7CR- Armaan Younis (@armaanyounis) November 16, 2019
На турнірі One Championship в Пекіні 28-річний уродженець Краснограда (Харківська область) ефектно розправився з чинним чемпіоном Тариком Хабезом з Марокко.
У другому раунді Крикля по-звірячому забив свого суперника, відправивши того кілька разів на канвас рингу. Після чергового нокдауну рефері зупинив бій, присудивши перемогу технічним нокаутом.
ONE Super Series has a new kickboxing king! 👑 #WeAreONE #ONEChampionship #AgeOfDragons pic.twitter.com/C51puEqsGU- ONE Championship (@ONEChampionship) November 16, 2019
Роман Крикля
One Championship
Роман Крикля
One Championship
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада відомий український кікбоксер Артур Кишенко здобув чергову перемогу на професійному ринзі.
32-річний багаторазовий чемпіон світу та Європи з тайського боксу серед любителів ефектно здолав суперника на одному з турнірів в Азії.
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