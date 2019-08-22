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Український атлет побив одразу два світові рекорди

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Український кандидат у майстри спорту зі спортивної гімнастики Віктор Набок встановив одразу два світові рекорди в Києві.

Наш співвітчизник віджався 55 разів за 45 секунд у вертикальному положенні і став рекордсменом у двох категоріях – "Найбільша кількість безперервних віджимань у стійці на руках без опори" і "Найбільша кількість безперервних віджимань у стійці на руках без опори за одну хвилину", пише Укрінформ.

Віктор Набок

Віктор Набок

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Віктор Набок

Віктор Набок

Віктор Набок

Віктор Набок

Раніше світовий рекорд становив 45 таких віджимань за хвилину і 51 раз без урахування часу. Зазначимо, що у 2015 році в Дніпрі Віктор Набок встановив у цій дисципліні національний рекорд України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з дзюдо назвала склад на чемпіонат світу, який із 25 серпня по 1 вересня пройде в олімпійському Токіо.

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Тема
спортивна гімнастика
Місце
Україна Київ
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
1.Разговаривают по русски 2.руки не разгибает.-ОТКАЗАТЬ.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а украинским спортсменам разве можно на русском говорить на официальных мероприятиях?
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