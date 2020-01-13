Український альпініст встановив світовий рекорд

Український альпініст Валентин Сипавін встановив світовий рекорд – проплив на каяку в озері найвищого в світі вулкана Охос-дель-Саладо. Водойма розташована на висоті 6 400 метрів.

Українець зустрів новий рік на висоті шість тисяч метрів, повідомляє 24tv.ua. Рекорду він не планував. Жартує, що просто піднімався на найвищий на планеті вулкан і готувався до складної весняної експедиції.

Валентин Сипавін Alpomania

З австралійцем Даніелем Буллом, який вже має два світових рекорди, Валентин зустрівся раптово. Як виявилося, команда австралійця була непідготовлена до сходження, тому мандрівник звернувся за допомогою до Валентина.

Українець йшов до озера вісім годин, при цьому з собою ніс 17-кілограмовий каяк, на якому пізніше і встановив рекорд.

"За умовами номінації в Книгу рекордів Гіннеса, потрібно було пропливти не менше одного кілометра. Це було таке плавання в каналі, який пробив у кризі. Туди і назад я проплив кілька разів", – розповів Валентин.

Охос-дель-Саладо – найвищий вулкан у світі Alpomania

Охос-дель-Саладо – це найвищий у світі вулкан заввишки 6 891 метр. Він розташований на кордоні Аргентини і Чилі, в пустелі Атакама. У кратері є озеро діаметром близько 100 метрів, що є найвищим озером світу.

Новини Украинских альпинистов признали лучшими на планете

Валентин Сипавін є багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів України з альпінізму. Має понад 250 сходжень на безліч вершин світу, в тому числі тричі піднімався на Еверест. У квітні 2020-го Валентин знову планує експедицію на найвищу вершину планети. Якщо вона успішно завершиться, Сипавін буде єдиним українцем, що підкорить Еверест чотири рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, альпіністка Тетяна Яловчак, підкоривши пік Вінсон в Антарктиді, стала першою в історії України жінкою, якій вдалося піднятися на сім найвищих вершин планети.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!