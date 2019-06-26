Українські веслувальники стали віцечемпіонами Європейських ігор, двічі випередивши росіян

Українські веслувальники завоювали дві срібні медалі на Європейських іграх-2019, які в ці дні проходять у Мінську.

Так, Олег Кухарик та Олександр Сиромятников стали другими в заїзді на 1000 метрів у змаганнях байдарок-двійок. Наші співвітчизники подолали дистанцію за 3:18.865 хвилини, поступившись лише команді Німеччини і випередивши на 0.155 секунди представників Росії.

Ігор Сиромятников і Олег Кухарик НОК України

Росіян також залишили позаду себе і каноїсти Юрій Вандюк та Андрій Рибачок. У запливі каное-двійок на 1000 метрів українці показали другий результат — 3:41.692 хвилини. Менше секунди наші хлопці програли румунам, які стали чемпіонами других Європейських ігор.

Таким чином, в активі нашої збірної на змаганнях у Мінську п'ять золотих, 10 срібних і шість бронзових медалей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Європейських іграх у Мінську український боксер Олександр Захожій впевнено розібрався із кримчанином, який зрадив Україні,

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